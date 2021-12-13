Kaymakam Gökcecik: "Bize gelemeyene biz geliyoruz" - Haberler
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Kaymakam Gökcecik: "Bize gelemeyene biz geliyoruz"

Kaymakam Gökcecik:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Amasya Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, hafta sonu köylerde ziyaretlerde bulunarak, "Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına getirmek.

Amasya Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, hafta sonu köylerde ziyaretlerde bulunarak, "Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına getirmek. Bize gelemeyene biz geliyoruz" dedi.

Taşova'nın Uluköy, Andıran, Alpaslan, Yeşilyurt, Boraboy, Çaydibi, Türkmendamı ve Kırkharman köylerinde denetimler ve ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Gökcecik, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Bir günde 8 köyü gezerek 100 kilometre yol kat eden Kaymakam Gökcecik, "Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına getirmek. Bize gelemeyene biz geliyoruz. Aradaki mesafeler kalktı. Devlet Millet kaynaşması böyle olur. Onun için buradayız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz

Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz

Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz

Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz

Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz

Kaymakam Gökcecik: Bize gelemeyene biz geliyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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