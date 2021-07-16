Kaymakam Fikret Dağ, Ahlatlıların 'Fahri Hemşehrisi' oldu
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Kaymakam Fikret Dağ, Ahlatlıların 'Fahri Hemşehrisi' oldu

Kaymakam Fikret Dağ, Ahlatlıların 'Fahri Hemşehrisi' oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verdi.

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verdi.

Ahlat Belediye Meclisinde Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verilmesine yönelik kararın kabul edilmesinin ardından Başkan Çoban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programda Kaymakam Fikret Dağ'a beraatı teslim etti. Başkan Çoban, "Kaymakamımız geldiği günden bu tarafa Ahlat meselesinde gecemizi gündüzümüze katmış, sevdayla çalışıyoruz. Kaymakamımızın bu Ahlat sevdası en az bizler kadar candan yürekten olunca belediye meclisimiz de oy birliği ile hemşehrilik beratı verdi. Bende Ahlatlılar adına, meclisim adına bu beratı takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz, kaymakamım tebrik ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ da, kendisini fahri hemşehriliğe layık gören Ahlat Belediye Meclisine ve Ahlat halkına teşekkür ederek, "Ben Konyalıyım. Bir Selçuklu diyarından başka bir Selçuklu diyarında çalışmak nasip oldu. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki belediye başkanımızın ve belediye meclisimizin takdim ettiği bu hediye bizleri ziyadesiyle onure etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah layık olmak için daha fazla çalışacağımızı ümit ediyorum ve Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaymakam Fikret Dağ, Ahlatlıların 'Fahri Hemşehrisi' oldu
Kaymakam Fikret Dağ, Ahlatlıların 'Fahri Hemşehrisi' oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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