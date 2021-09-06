Kaymakam Erdoğan'dan şehit ailelerine veda
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Kaymakam Erdoğan'dan şehit ailelerine veda

Kaymakam Erdoğan'dan şehit ailelerine veda
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir Vali Yardımcılığına atanan, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, şehit aileleri ile Seydişehir Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti, helallik istedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir Vali Yardımcılığına atanan, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, şehit aileleri ile Seydişehir Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti, helallik istedi.

Kaymakam Erdoğan, Seydişehir'de görev yaptığı sürece şehit ailelerini belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini kaydetti.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Görev süremin dolaması nedeni ile sizlerden ve bu güzel ilçeden ayrılmak zorundayım. Hakkınızı helal edin. Sizlerin memlekette de hakkı çok, bizde de hakkı çok onun için helallik istiyoruz sizden. Çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman kapınızı ve kucağınızı açtınız. Sizleri tanımış olmaktan, sizlerin sevgisine layık olmaktan çok mutlu olduk. Biz sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Balıkesir'e yolunuz düşerse her zaman kapımız açık. Balıkesir'de de bir evladınız var. Sizleri unutmayacağız." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Şubesi Başkanı Yakup Söğüt, Seydişehir'de kaldığı ve görev yaptığı sürece Kaymakam Erdoğan'ın tüm şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Kaymakam Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için kapısının her zaman açık olduğunu kaydede Söğüt, "Bugüne kadar bizlere verdiği destek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz her zaman kendisinin sıcak, samimi ve güler yüzünü gördük. Derneğimiz, şahsım, tüm Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Kaymakam Erdoğan'a eşi Havva Erdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca eşlik etti.

Kaymakam Erdoğan'dan şehit ailelerine veda
Kaymakam Erdoğan'dan şehit ailelerine veda
Kaymakam Erdoğan'dan şehit ailelerine veda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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