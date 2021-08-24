Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor
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Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Şirinköy Köyü'nü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Şirinköy Köyü'nü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Şirinköy, Cihanbey ve Değirmenyanı Köyü muhtarları ve köylülerle bir araya gelen Erdem, köylülerin sorunlarını dinledi.

Köy konağında gerçekleşen görüşmede konuşan Kaymakam Erdem, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Köylüler ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Erdem ve beraberindeki ekibe teşekkür ettiler. - KARABÜK

Kaymakam Erdem köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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