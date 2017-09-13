Kaymakam Erat Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, Yukarı Kargalık Köyünü ziyaret etti.



Köy muhtarı Cengiz Sayan'ın sabah kahvaltısı davetini geri çevirmeyerek Yukarı Kargalık Köyünde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelen Kaymakam Erat, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Kahvaltıdan sonra vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakam Erat, İstek ve taleplerin imkanlar doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti. Kaymakam Erat, Akabinde Tutak Kaymakamlığı ve ilçe Belediyesi tarafından yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar ve projeler hakkında vatandaşları bilgilendirerek çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Kaymakam Erat, davetlerinden dolayı köy muhtarı ve vatandaşlara teşekkür ederek ziyaretlerini tamamladı. - AĞRI