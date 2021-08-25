Kaymakam Duru, mahalle muhtarları ile vedalaştı
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Kaymakam Duru, mahalle muhtarları ile vedalaştı

Kaymakam Duru, mahalle muhtarları ile vedalaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine tayini çıkan Develi Kaymakamı Murat Duru, 77 mahalle muhtarı ile son toplantısını yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine tayini çıkan Develi Kaymakamı Murat Duru, 77 mahalle muhtarı ile son toplantısını yaptı.

Duru, ilçede bulunan 77 mahallenin muhtarı ile düzenlediği toplantıda vedaşlaştı. Develi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Ganioğlu, toplantının ardından Kaymakam Duru'ya 77 muhtarın adına hazırlanan plaketi verdi. Burada bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Her zaman tam kadro katılım sağlayan muhtarlarımızla aylık yaptığımız son toplantı sonrasında Develi'mizdeki 5 yıl 4 aylık görev sürecimizin kısa bir değerlendirmesini yaptık. Konuşmama başlarken muhtarlarıma sizlerle bu son toplantım demek oldukça zor oldu. Daha sonra muhtarlarımızla ve belediyemizle beraber dolu geçen hizmetlerimizi duygusal anlar da yaşayarak yad edip helalleştik" ifadelerini kullandı.

Duru, "Değerli muhtarlar dernek başkanımızdan ve diğer bütün muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Muhtarlarımı ve Develi'mizin güzel insanları hemşerilerimi her zaman gönlümde taşıyacağım. sizleri hiç unutmayacağım inşallah" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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