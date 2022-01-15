Malazgirt ve Bulanık kaymakamlarından belediye başkanına "geçmiş olsun" ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malazgirt ve Bulanık kaymakamlarından belediye başkanına "geçmiş olsun" ziyareti

Malazgirt ve Bulanık kaymakamlarından belediye başkanına
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat olan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundular.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat olan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundular.

Kaymakam Demirer, ziyarette yaptığı açıklamada, Ankara'da ameliyat olan Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaymakam İlidi de Altın'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her iki kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Çok şükür şu an iyiyim" diye konuştu.

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat olan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundular.

title