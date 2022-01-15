Malazgirt ve Bulanık kaymakamlarından belediye başkanına "geçmiş olsun" ziyareti

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat olan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundular.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat olan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundular.

Kaymakam Demirer, ziyarette yaptığı açıklamada, Ankara'da ameliyat olan Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaymakam İlidi de Altın'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her iki kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Çok şükür şu an iyiyim" diye konuştu.