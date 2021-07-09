Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
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Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi

Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Yaşam

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ziyaret ettikleri evlerde vatandaşların taleplerini dinledi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ziyaret ettikleri evlerde vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Demirer, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile Selçuklu Mahallesi'nde 4 çocuk annesi İpek Kopal'ı yaşadığı evinde ziyaret etti.

Ailenin taleplerini dinleyen Demirer, ardından 72 yaşındaki Übeydullah Olam ve aile fertleriyle bir araya geldi.

Ev ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Demirer, amaçlarının vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek olduğunu söyledi.

Demirer, ziyaretleri sırasında çocuklara oyuncak dağıttı.

Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi
Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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