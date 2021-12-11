Kaymakam Demirbilek'ten kadınlara destek çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Demirbilek'ten kadınlara destek çağrısı

Kaymakam Demirbilek'ten kadınlara destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, ilçede kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi'nin üretimlerine aralıksız olarak devam ettiğini ifade etti.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, ilçede kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi'nin üretimlerine aralıksız olarak devam ettiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kaymakam Demirbilek, kooperatifte üretimin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Kaymakam Demirbilek açıklamasında, "Sultandağı Kadın Kooperatifimizin emektar kadınları durmadan üretmeye devam ediyor. Tamamen el yapımı deri çantaları albikere.com üzerinden satın alarak hem kadınlarımıza destek olabilir, hem de öğrencilere burs verilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Haydi kadınlarımıza destek olmaya" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Demirbilek'ten kadınlara destek çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title