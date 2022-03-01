Kaymakam Demir, Şehit Enes Sarıaslan'ın ailesiyle bir araya geldi

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonda şehit düşen Enes Sarıaslan'ın ailesini ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonda 10 Şubat 2018'de şehit düşen Besnili Sözleşmeli Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Nazlı Demir'e kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok ayıda kişi eşlik etti.

Kaymakam Nazlı Demir ile beraberindeki heyet şehidin babası İmam ve Hatice Sarıaslan ile bir süre sohbet ederek onların sorum ve sıkıntılarını dinledi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen heyet, şehit ailesinin her hangi bir taleplerinin de olup olmadığını sordu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel