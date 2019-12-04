Kaymakam'dan köy ziyaretleri
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Kaymakam'dan köy ziyaretleri

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, köy ziyaretlerine başladı.

04.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:05
Kaymakam'dan köy ziyaretleri

'nın Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, köy ziyaretlerine başladı.


Değirmendere, ve Üçbaş köylerine ziyarette bulunan Kaymakam Mahmutoğlu, tarlada ekim yapan çitçilerle oturup çay içti, yaşlı ve hasta olan aileleri ziyaret etti.


Köy muhtarlarından köy sorunları ile ilgili detaylı bilgiler alan Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi ve kış mevsimi şartları ağırlaşmadan köylerde bulunan eksikliklerin giderileceğini açıkladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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