Kaymakam'dan Gazi Ailesine Taziye Ziyareti

Darende kaymakamı Enver Hakan Zengince, Yazıköy mahallesinde bulunan Kıbrıs Gazisi Mustafa Mert'e taziye ziyaretinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde Bartın'da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Mert'in oğlu için taziye ziyaretinde bulunan ilçe kaymakamı Enver Hakan Zengince aileye başsağlığı dileklerinde bulunarak bu acı günde devlet olarak yanlarında olduklarını söyledi.



Kaymakam Zengince'ye Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Dergir Maden, İlçe Nufus Müdürü Hüseyin Sinan, İlçe Müftü vekili Mustafa Gezer, S.Y.D. Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş'de eşlik etti. - MALATYA