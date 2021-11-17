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Kaymakam Dağ ve Belediye Başkanı Çoban muhtarlarla bir araya geldi

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel
Kaymakam Dağ ve Belediye Başkanı Çoban muhtarlarla bir araya geldi

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ile Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ile Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Dağ, muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Belediye Başkanı Çoban ise Ahlat için köy ve merkez demeden el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Şehrin gelişmesi ve kalkınması için çalışmaları hep beraber çalışma yürüttüklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Bugün devletimizin ve hükümetimizin içinde bulunduğu tüm şartlarda aslında dünyada gelişmişliğin tüm örneklerini teşkil edecek bir gayret ve azim görüyoruz. Bu güç ile kudreti, milletimizden ve halkımızdan alıyoruz. Bu azimle de çalışıyoruz. Bütün emeklerinden dolayı muhtarlarımıza, yerel yöneticilerimize teşekkür ederim. Zahmette rahmet var. Zahmet mutlaka çekeceğiz. Köyümüzde, şehrimizde nerede bir sıkıntı varsa el birliğiyle çözeceğiz. Takdire şayan hizmetleri hem ülkemizde hem de ilçemizde görüyoruz. Bu emeklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen ve İl Genel Meclis üyesi Abdülhalık İlkan katıldı.

Kaymakam Dağ ve Belediye Başkanı Çoban muhtarlarla bir araya geldi

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AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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