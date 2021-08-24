Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı
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Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı

Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir Vali Yardımcılığına atanan Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede veda ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir Vali Yardımcılığına atanan Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede veda ziyaretlerinde bulundu.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile İzmir Vali Yardımcılığına atandı. Görev yeri değişen Kaymakam Çorumluoğlu, ilçede veda ziyaretlerine başladı. İlk olarak Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulunan Kaymakam Çorumluoğlu'nu, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Bir süre sohbet edilen görüşmede, TSO Başkanı Keleş, Kaymakam Çorumluoğlu'na yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kdz. Ereğli Başkanlığını ziyaret etti. Çorumluoğlu, MÜSİA D Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve derneğin yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Çınar tarafından Kaymakam Çorumluoğlu'na üzerinde, "Görev süreniz boyunca şehrimizde gerçekleştirdiğiniz başarılı çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunar, gönül dostluğunuzdan dolayı teşekkür ederiz" yazılı plaket takdim edildi. Kaymakam Çorumluoğlu, işadamları ile bir süre sohbet ederken istişarede bulundu. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, veda ziyaretleri kapsamında Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Meclis üyeleri Mustafa Sarı, Sedat Taşdelen ve Fahri Çakır da hazır bulundu.

Başkan Demirtaş, Gülüç Belediyesi'ne desteklerinden dolayı İsmail Çorumluoğlu'na teşekkür etti. Demirtaş, "Yaptığımız çalışmalarda belediyemize ve beldemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür eder yeni görev yerinde başarılar dileriz" dedi. - ZONGULDAK

Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı
Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı
Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı
Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı
Kaymakam Çorumluoğlu veda ziyaretlerine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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