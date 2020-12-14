Kaymakam, CHP'li belediye başkanı ve AK Parti ilçe başkanı Edremit için bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, kaymakamlık makamında CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile bir araya gelerek ilçedeki genel sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.