Kaymakam, CHP'li belediye başkanı ve AK Parti ilçe başkanı Edremit için bir araya geldi
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Kaymakam, CHP'li belediye başkanı ve AK Parti ilçe başkanı Edremit için bir araya geldi

14.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:29
Kaymakam, CHP'li belediye başkanı ve AK Parti ilçe başkanı Edremit için bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, kaymakamlık makamında CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile bir araya gelerek ilçedeki genel sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, kaymakamlık makamında CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile bir araya gelerek ilçedeki genel sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda ilçedeki koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, ilçe genelindeki son durum ve pandemi ile mücadelede sürecinde ilave tedbirlerin alınması hususları değerlendirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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