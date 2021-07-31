Kaymakam Çelik Çadırkaya beldesinde incelemelerde bulundu
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Kaymakam Çelik Çadırkaya beldesinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Çelik Çadırkaya beldesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN (İHA) – Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Çadırkaya Belde Belediye Başkanı İshak Birol ile bir araya gelerek belde hakkında bilgi aldı.

ERZİNCAN (İHA) – Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Çadırkaya Belde Belediye Başkanı İshak Birol ile bir araya gelerek belde hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik, Çadırkaya beldesinde yapılan çalışmalar hakkında Belde Belediye Başkanı İshak Birol'dan bilgi alarak, yapımı tamamlanan düğün salonunda incelemelerde bulundu.

Daha sonra belde halkıyla bir araya gelen Kaymakam Musa Kazım Çelik, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız, Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Emre Özelgül, Kaymakam Çelik'e eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik Çadırkaya beldesinde incelemelerde bulundu
Kaymakam Çelik Çadırkaya beldesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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