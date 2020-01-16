Kaymakam Çeçen, sporcuları kabul etti

16.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:00

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, milli takım aday kampına girmeye hak kazanan Çatak Belediye Spor Rafting Takımı sporcularını kabul etti.

Tunceli ve Çatak'ta düzenlenen rafting şampiyonalarında başarı elde eden Çataklı 4 sporcu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 17-26 tarihlerinde düzenlenen milli takım aday kampına davet edildi.

Sporculara başarı dileyen Çeçen, Çatak'ı en iyi şekilde temsil ederek milli takıma seçileceklerine gönülden inandığını aktardı.

Spora gönül veren tüm gençlere her zaman destek verdiklerini belirten Çeçen, "Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızı spora teşvik ederek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz ve onlara her konuda yardımcı oluyoruz." dedi.

Sporcular, ziyaretin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA