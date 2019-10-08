Kaymakam Çeçen öğrencilerle yemek yedi

08.10.2019 15:09

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kayaboğaz İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle yemekte buluştu.



Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve Öğretmenevi Müdürü Erkan Manto ile yemekhanede öğrencilerin arasında tabldotta yemeğini alıp yiyen Kaymakam Çeçen, "Devletimiz, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim ve daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları için tüm imkanlarını seferber ediyor. Eğitim bizim için her zaman öncelikli bir iştir. Taşımalı eğitim yapan öğrencilere sıcak yemek sunmak için ilimiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak seçilmiştir. Öğretmenevlerinde yapılan sıcak yemekler, görevliler tarafından okullara ulaştırılıp dağıtımı yapılıyor. Uygulama sayesinde taşıma kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz haftanın beş günü okullarında düzenli olarak sıcak yemek yiyebiliyorlar. Yapmış olduğumuz ziyarette, öğrencilerin dağıtılan yemeklerden memnun olduklarını gözlemledik. Onların memnuniyeti bizleri çok mutlu etti" dedi.



Kaymakam Çeçen, yemeğin ardından öğretmenlerle toplantı yapıp görüş ve taleplerini dinledikten sonra okulda ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA