Kaymakam Çatmadım'dan Başkan Alemdar'a veda ziyareti
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Kaymakam Çatmadım'dan Başkan Alemdar'a veda ziyareti

Kaymakam Çatmadım'dan Başkan Alemdar'a veda ziyareti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Sakarya Vali Yardımcılığına atanan Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a veda ziyaretinde bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Sakarya Vali Yardımcılığına atanan Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a veda ziyaretinde bulundu.

Misafirperverliği için Başkan Alemdar'a teşekkür eden Çatmadım, Serdivan'daki görev süresi boyunca tüm kurumlarla uyum içinde hareket ettiklerini ve ilçe için birlikte çalıştıklarını belirterek, bundan sonra da aynı muhabbet ve samimiyetle kurulan dostlukların devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Alemdar da Çatmadım'a Serdivan'a yaptığı hizmetler ve kazanımlar için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Çatmadım'dan Başkan Alemdar'a veda ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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