Kaymakam Caner Yıldız vatandaşa maske dağıttı Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte sahaya indi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte sahaya indi. Yıldız ilçe merkezinde maske dağıtarak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 24: 00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız gün içinde kent merkezinde ekiplerle birlikte denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Yıldız'a Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek eşlik etti. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtan Kaymakam Caner Yıldız, halkı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA