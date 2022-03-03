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Kaymakam Çam, muhtarlarla toplantı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kaymakam Çam, muhtarlarla toplantı yaptı

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda Ramazan ayında yapılacak olan etkinlikler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda ilçede yapılan ve yapılacak konulara da değinildi. İlçeye yeni parkların kazandırılacağını ifade eden Kaymakam Çam, 7 Mart'ta Fırat ve Bahçelievler Mahallelerinin ihalesi ile 26 Mart'ta Atatürk Mahallesinin, 10 Mart'ta Mezopotamya Mahallesinin ihalesi olduğunu açıkladı. Ekibinin yeni park alanları ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Çam, eski parkların onarımını yaptıklarını, toplam 47 parkın olduğunu ifade etti. Çam, bu parkların hepsini elden geçireceklerini kaydetti.

Ramazan ayının manevi atmosferini ve ruhunu hep birlikte paylaşmak istediklerini dile getiren Kaymakam Çam, Kızıltepe Belediyesi olarak bazı çalışmaları olacağını belirtti. - MARDİN

Kaymakam Çam, muhtarlarla toplantı yaptı

Kaymakam Çam, muhtarlarla toplantı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Mart, Politika, Haberler

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