Kaymakam Çakır öğrencileri ziyaret etti

Ayrancı İlçe Kaymakamı Evren Çakır, öğrencileri ziyaret etti.

Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, beraberinde İlçe Emniyet Amiri Oğuzhan Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sercan Özkan ile birlikte ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam Çakır, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu