Kaymakam Çakır'dan ziyaretler
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Kaymakam Çakır'dan ziyaretler

25.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:52
Kaymakam Çakır'dan ziyaretler

Ayrancı İlçe Kaymakamı Evren Çakır bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ayrancı İlçe Kaymakamı Evren Çakır bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve beraberindeki heyet ile birlikte Ayrancı Ortaokulunda güzel sanatlar çalışmalarını inceledi.

Çakır ve beraberindekiler daha sonra Ayrancı Halk Eğitim Merkezine giderek kütüphaneyi ve Halk Eğitim Merkezindeki dikiş nakış kursiyerlerini ziyaret etti.

Çakır, ilçede kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan, daha önce İlçe Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binayı da yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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