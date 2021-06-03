Kaymakam Çakas, esnafı ziyaret etti
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Kaymakam Çakas, esnafı ziyaret etti

Kaymakam Çakas, esnafı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, esnafı ziyaret etti.

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, esnafı ziyaret etti.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Çakas ve beraberindekiler esnafın sıkıntısını dinledi, çözüm noktasında fikir alış-verişinde bulundu.

Akyaka'ta atandığı günden itibaren köy köy dolaşan ve sürekli vatandaşlarla bir araya gelen kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, ilçede hayata geçirdiği projelerle de dikkat çekiyor.

Kaymakam Çakas, ziyaret ettiği esnafı maske, mesafe ve hijyen konularında uyarırken, alınan tedbirlere uyulmasının Kovid-19 salgınında başarılı olmada önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Özellikle Akyaka Kanyonu'nun kent turizmine kazandırılmasında önemli adımlar atan Çakas, kendisine her türlü desteği sağlayan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Vali Türker Öksüz ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas'ın esnaf ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaymakam Çakas, esnafı ziyaret etti
Kaymakam Çakas, esnafı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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