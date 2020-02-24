Kaymakam Bulacak, vergi dairesi çalışanlarını kabul etti
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Kaymakam Bulacak, vergi dairesi çalışanlarını kabul etti

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Vergi Haftası nedeniyle vergi dairesi çalışanlarını makamında kabul etti.

24.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:34
Kaymakam Bulacak, vergi dairesi çalışanlarını kabul etti

Kaymakamı , nedeniyle vergi dairesi çalışanlarını makamında kabul etti.

Dörtyol Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Kotan, kaymakamlık makamındaki ziyarette, sunulan hizmetler, ilçenin vergi tahakkuku, tahsilat oranları ve vergi haftası nedeniyle yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Bulacak da Vergi Haftasını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Kaynak: AA
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