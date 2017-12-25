Kaymakam Beyaz'dan, Başkan Uçar'a Ziyaret

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Belediye Başkanı Cuma Uçar'ı makamında ziyaret etti.



Başkanı Uçar'ı makamında ziyaret eden kaymakam Beyaz, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarede bulunduklarını belirterek, ziyaretinden dolayı Kaymakam Beyaz'a teşekkür etti. - BATMAN