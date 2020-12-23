Kaymakam Beşikci'den DESOB ve DTB'ye ziyaret
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Kaymakam Beşikci'den DESOB ve DTB'ye ziyaret

23.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:12
Kaymakam Beşikci'den DESOB ve DTB'ye ziyaret

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil'i ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil'i ziyaret etti.

Kaymakam Beşikci korona virüs tedavisi tamamlanan Ebedinoğlu'na ve hale tedavisine devam edilen eşine geçmiş olsun dileklerini iletti, İlçede bulunan esnaf ve sanatkarlar hakkında DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile görüşen Kaymakam Beşikci, esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını gidermek için onlara destek olmak için her türlü imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

DESOB Başkanı Ebedinoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnaf ve sanatkara vermiş olduğu destekten dolayı Kaymakam Beşikci'ye teşekkür etti.

Kaymakam Beşikci, DESOB ziyaretinin ardından Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. DTB Başkanı Engin Yeşil tarafından karşılanan Kaymakam Beşikci, geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden DTB Başkanı Engin Yeşil'in eşi için başsağlığı diledi.

DTB Başkanı Engin Yeşil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Beşikci'ye teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaymakam Beşikci'den DESOB ve DTB'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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