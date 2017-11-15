Kaymakam Benek, Muhtarlar ile Buluştu

Mazıdağı Belediye Başkan Vekili Kaymakam Halit Benek, muhtarlar ile bir araya geldi.



Mimar Sinan İlkokulu Konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ilçenin sıkıntıları konuşuldu, çözüm için önerilerde bulunuldu.



Benek, toplantıda yaptığı konuşmada, mahalledeki sıkıntıları yakından takip ettiklerini söyledi.



Taziye evi olmayan Mahallelerde modern taziye evlerinin yapımına başlayacaklarını belirten Benek, şöyle konuştu:



"Daha önce kalitesiz ve bozuk olan ilçe merkezinden geçen ana yolumuz çok şükür beton asfalta kavuştu. Mahalle yollarımızda da sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca ara sokaklarımızda da kilitli parke taşı döşeme işi devam ediyor. Bu kış Mazıdağı halkı çamur yerine temiz, modern ve güvenli yollarda yürüyecek. Daha önceleri de söylediğimiz gibi, 'Mazıdağı'nda Kayyum demek, hizmet demektir' anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz."