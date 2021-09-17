Kaymakam Atasoy, zeytin tesisleri'ni ziyaret etti

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, beraberinde Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş ve Erdek Jandarma Komutanı J.Kd.Yzb.Halil İbrahim İlanku ile birlikte Erdek Gedeve bölgesinde bulunan Marmara Birlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatif lisanlı depolama tesislerini ziyaret etti.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Dünyada tek salamura sofralık zeytin lisanslı depoculuk yapan Marmara Birlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin Lisanslı Depo Tesislerini ziyaret ettim. Zeytin salamura arıtma tesisinde incelemelerde bulundum. Zeytin atık suyunu arıtan mebranlı sistemi inceledim. S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol ve Kooperatif Müdürü Selçuk Karagöz'den çalışmalar hakkında bilgi aldım" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR