Kaymakam Aslan'dan muhtarlara ofis müjdesi
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Kaymakam Aslan'dan muhtarlara ofis müjdesi

Kaymakam Aslan'dan muhtarlara ofis müjdesi
06.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:36

Kaymakam Aslan'dan muhtarlara ofis müjdesi Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede görev yapan merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarlık ofislerinin müjdesi verdi.

Kaymakam Aslan'dan muhtarlara ofis müjdesi

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede görev yapan merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarlık ofislerinin müjdesi verdi.

Plan Proje ve Muhtarlık Müdürlüğü ile belediyenin konferans salonunda sosyal mesafeye uygun yapılan toplantıda, İpekyolu ilçesine bağlı 50 mahallede yapılması planlanan muhtarlık ofislerinin müjdesi verilerek, muhtarların daha verimli ve kaliteli hizmet sunabileceği hedeflenen ofislerin tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Bu sıkıntılı dönemde sadece merkez mahalle muhtarlarımızın birkaçını toplantıya çağırabildik. Bu süreçte sizlere müjde verelim dedik. Ben mahalle ziyaretlerimde hiçbir muhtarın ofisinin olmadığını gördüm. Olanlarda derme çatma yerlerde hizmet veriyor. Plan Proje Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımızla çalışma yaparak muhtarlarımıza yakışır ofisler yapmaya karar verdik. Sunumunu izleyeceğiniz ofislerimizi ilk olarak merkez mahallemizde eş zamanlı olarak yapmayı ve bu sene bitirmeyi planlıyoruz. Daha sonra kırsal mahallelerimizden büyük olandan başlayıp muhtarlık ofislerimizi tüm mahallelerimize yapmayı hedefliyoruz. İzleyeceğiniz projenin slayt ve videoların sonunda sizlerin önerilerini ve fikirlerinizi almak istiyorum" dedi.

İpekyolu ilçesindeki mahalle muhtarları, hazırlanan muhtarlık ofisi projesi karşısında İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a ve çalışma ekibine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Toplantı muhtarlarla yapılan fikir alışverişi ve değerlendirmelerle son buldu.

Kaymakam Aslan'dan muhtarlara ofis müjdesi

Kaynak: İHA

Manşet

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