Kaymakam Aslan'dan mahalle ziyaretleri

Develi Kaymakamı Sinan Aslan ; mahalle ziyaretleri kapsamında Bakırdağ, Gömedi, Küçük Künye ve Yaylacık mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Aslan mahalle sakinleriyle toplantı yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi, çözümü için ise ziyarette kendisine eşlik eden ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Mahalle sakinleri, hizmeti milletin ayağına getiren Develi Kaymakamı Sinan Aslan'a teşekkür etti. Develi Kaymakamı Sinan Aslan; " Birebir taleplerinize göre kurum müdürleri ve kaymakamlık olarak sizin ayağınıza gelerek çözüm odaklı olacağız. Vatandaşın bütün sıkıntılarını yetkilerimiz doğrultusunda yerine getireceğiz ve sıkıntısı ve talebi dinlenilmemiş hiç bir vatandaşımız kalmayacak" dedi. Kaymakam Aslan; taleplerin mümkün olacağı şekilde yerine getirileceğini belirterek bir sonraki toplantılarda sorunların giderilip giderilmediğinin takipçisi olacağını söyledi.

Ziyarette Kaymakam Aslan'a Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve kurum müdürleri eşlik etti. - KAYSERİ