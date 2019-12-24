Kaymakam Aslan'a eğitime destek plaketi
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Kaymakam Aslan'a eğitime destek plaketi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a eğitime yaptığı katkılardan dolayı plaket verildi.

24.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:26
Kaymakam Aslan'a eğitime destek plaketi

'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a eğitime yaptığı katkılardan dolayı plaket verildi.


DoubleTree by Hilton Van Hotel'inde yapılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Eğitimle Şekillenen Gelecekler" projesinin kapanış programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet , İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, sinevizyon gösterimi ve katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.


Kapanışı gerçekleşen bu projeyle özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitim ortamları zenginleştirilerek; görme, işitme, zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerle otizm ve down sendromlu özellikler taşıyan öğrencilere uygun eğitim materyallerinin tasarımları ile üretimleri yapıldı.


Eğitime katkılarından dolayı plaket alan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, toplumun vazgeçilmez parçası olan özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında olduğu gibi eğitim öğretim hayatlarında da üst düzeyde yararlanması adına tüm imkanları sağlamaya devam edeceğini belirtti. - VAN

Kaynak: İHA
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