Kaymakam Altınöz'den şehit ailelerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Altınöz'den şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Altınöz'den şehit ailelerine ziyaret
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz şehit ailelerini ziyaret etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz şehit ailelerini ziyaret etti.

Altınöz, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Fatih Bayram ile 1998 yılında Van'ın Çatak ilçesinde Şehit düşen Barış Çemrek ve 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Altınöz, şehit yakınlarına kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Kaymakam Altınöz, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten memnuniyet duyan şehit yakınları da Altınöz'e teşekkür etti.

Kaymakam Altınöz'den şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Ziya Selçuk Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Defne Samyeli Kaan Yıldırım Rasim Öztekin
Spor Marcao Max Meyer Mergim Berisha Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaymakam Altınöz'den şehit ailelerine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:14:56. #1.14#

title