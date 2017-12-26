Kaymakam Aksu Vatandaşları Dinledi

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu; vatandaşların sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla 'Vatandaşla Buluşma' adıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında toplantı yaptı.



İçişleri Bakanlığının Valilik ve Kaymakamlıklara gönderdiği genelge kapsamında her ay bir mahallede gerçekleşen "Vatandaşla Buluşma" toplantıları için bu ay Aşkale Meydan Mahallesi ve Bahçeli evler Mahallesi sakinleri ile bir araya gelindi.



Düzenlenen toplantıya Kaymakam Mehmet Aksu, İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Jandarma Komutanı Semih Karakaş, Emniyet Müdür Vekili Emre Yıldız, Yazı işleri Müdürü Mücahit Artuç, Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Çomaklı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Zafer Şener . Mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Mehmet Aksu; Aşkale halkına hizmet için burada olduklarını, ellerinden gelen tüm imkanları kanunlar çerçevesinde yine Aşkale halkı için büyük bir özveriyle kullanacaklarını dile getirdi.



Aksu, "Vatandaşlardan sağlık, yol, alt yapı, güvenlik ve devletle ile ilgili konular görüşülerek çözümleri konusunda sizlere en iyi şekilde yardımcı olmak için buradayız. Toplatıya iştirakınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.



Vatandaşlar sorunlarını tek tek söz alarak dile getirerek çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundular. - ERZURUM