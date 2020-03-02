Kaymakam Aksoy'dan yaralı Mehmetçiğe ziyaret

02.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:10

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Taşkın Özkaya'yı ziyaret etti.

Boyabat ilçesindeki baba ocağında Özkaya'yı ziyaret eden Aksoy, kendisine acil şifalar diledi.



Özkaya ile bir süre sohbet ederek bölgedeki durum hakkında bilgiler alan Aksoy, harekatın başarıyla tamamlanacağına inançlarının tam olduğunu iletti.



Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA