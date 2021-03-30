Kaymakam Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi
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Kaymakam Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrollü normalleşme denetimleri devam ediyor. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi.

Kontrollü normalleşmenin başlaması ile birlikte denetimleri yoğunlaştıran Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, uygulamaları yerinde inceleyerek, denetimlere esnaflarımın ve vatandaşların destek vermelerini, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.

Yapılan denetime kaymakam Akpay, daire amirleri ve denetim ekipleri katıldı. - ÇORUM

Kaymakam Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi
Kaymakam Akpay, salgınla mücadeleye destek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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