Kaymakam Akköz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

06.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:00

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve şube müdürleri tarafından karşılanan Akköz, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Akköz, ilçede var olan başarının, eğitim kalitesinin çok daha yukarılara çıkartılması için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Akköz'e teşekkür etti.

Kaynak: AA