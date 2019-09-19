Kaymakam adaylığı başvuruları başladı! ÖSYM kaymakam adaylığı giriş sınavı başvuru kılavuzu

19.09.2019 10:04

İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak 100 kaymakam adayı için giriş sınavı başvuruları bugün başladı. ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacak kaymakam adaylığı giriş sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak. Kaymakam adaylığı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir sorularının cevapları ve başvuru kılavuzu haberimizde.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 09 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınava başvurular, 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

KAYMAKAM ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYMAKAM ADAYLIĞI BAŞVURU KILAVUZU

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NASIL, NE ZAMAN YAPLACAK?

2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

SINAVDAN BAŞARILI OLANLAR MÜLAKATA ALINACAK

Sınavda, 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava başvurabilmek için adaylarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranıyor.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması koşulları da aranacak.