Kaymakam adayları atölyelerde yürütülen çalışmaları yerinde gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evleri bünyesindeki atölyelerde üretimler devam ederken, kadınlar üretimde aktif rol aldığı gibi aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evleri bünyesindeki atölyelerde üretimler devam ederken, kadınlar üretimde aktif rol aldığı gibi aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Hocalar Kaymakam Vekili Tunahan Nas ile Kızılören Kaymakam Vekili Ahmet Sami Meram Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti. Heyet ardından Sandıklı Kültür Evi bünyesinde kurulan sabun atölyesi, kabak atölyesi ve Kadın Kültür Evi'nde incelemelerde bulunarak, Kaymakam Tortop'tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı