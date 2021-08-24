Kayısı işçisi kadınlara KADES anlatıldı

Malatya'da jandarma ekipleri, kayısı paketleme işçisi kadınlara KADES anlatılarak, kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.

Malatya'da jandarma ekipleri, kayısı paketleme işçisi kadınlara KADES anlatılarak, kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) için Jandarma Kadın görevlileri, işçi kadınları eğitti. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri tarafından Yeşilyurt İlçesinde faaliyet gösteren Kayısı ve Kuru Meyve Gıda fabrikasında yaklaşık 200 kadın çalışana Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması tanıtıldı. Jandarma Kadın görevlileri tarafından, işçi kadınların cep telefonlarına KADES programı indirimi sağlandı.

Jandarma kadın görevlileri ayrıca 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yaparak konu ile ilgili broşür dağıtımı gerçekleştirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı