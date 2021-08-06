Kayısı hırsızlığı olayları güvenlik kameraları incelenerek çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayısı hırsızlığı olayları güvenlik kameraları incelenerek çözüldü

Kayısı hırsızlığı olayları güvenlik kameraları incelenerek çözüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da 4 kayısı hırsızlığı olayı, 48 saatlik mobil kamera kaydı ve 36 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Malatya'da 4 kayısı hırsızlığı olayı, 48 saatlik mobil kamera kaydı ve 36 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde Temmuz ayında meydana gelen kayısı hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 48 saatlik mobil kamera kaydı ve 36 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Olayların 4 şüphelisinin evlerinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 2 ton 451 kilo kuru kayısı, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kelebek çakı, 1 adet hançer ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kayısı hırsızlığı olayları güvenlik kameraları incelenerek çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayısı hırsızlığı olayları güvenlik kameraları incelenerek çözüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:47:31. #1.14#

title