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Kayıp yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam kayalık alanda sağ olarak bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam kayalık alanda sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyünde oturan Alzheimer hastası Fikri Ö. (65), 9 Eylül günü kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı, Bursa Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Bilecik AFGAD ekiplerince yapılan aramalar sonucu Fikri Ö. 3 günün sonunda köyden 4 kilometre uzaklıkta kayalık alanda sağ olarak bulundu. Ekipler yaptıkları aramalarda önce jandarma iz takip köpeği ile yaşlı adamın ayakkabısına ulaştı. Ardından çıkılması zor olan kayalık alanda Fikri Ö.'ye ulaşıldı. Bulunan yaşlı adamın tedavi altına alındığı öğrenildi. - BİLECİK

Kayıp yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

Kayıp yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

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Haber: Kayıp yaşlı adam 3 gün sonra bulundu - Haberler
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