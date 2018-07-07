Kayıp Ufuk'tan 7 Gündür Haber Alınamıyor

Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan aramalar neticesinde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Hatay'ın Hassa ilçesinde 7 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Eğitimli köpekler ile insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, Tatar'ın kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometrelik mesafedeki Bademli Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın mesafede 2 çukur tespit etti. Çukurların bulunduğu alan ve çevresinde köpeklerle yapılan aramalarda bir sonuç alınamadı. Komando ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar yaklaşık 50 kilometrelik alanın tarandığı belirtildi.

(Yakup Söylemez/İHA)