Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu
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Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu

Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, dünden beri haber alınamayınca kayıp olarak aranan Osman Aksoy'un (90), 15 metrelik şarampolde, traktörünün altında cansız bedenine ulaşıldı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, dünden beri haber alınamayınca kayıp olarak aranan Osman Aksoy'un (90), 15 metrelik şarampolde, traktörünün altında cansız bedenine ulaşıldı. 

Ürgüp'ün Çökek köyündeki evinden dün sabah ayrılıp, 50 UD 301 plakalı traktörle yola çıkan Osman Aksoy, bir daha dönmedi. Yakınları, haber alamadıkları Aksoy için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Aksoy için arama çalışması başlattı. Kırsal alanda dünden beri aranan Aksoy'un, bugün Kızıldere mevkisindeki 15 metrelik şarampolde, traktörün altında cansız bedeni bulundu. Kaza yerindeki incelemelerin ardından Osman Aksoy'un cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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