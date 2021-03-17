Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan Mustafa Çavdar adlı adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı mevkisinde meydana gelen olayda, dün gece saatlerinden itibaren kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar'ın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Ekipler, yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Çavdar'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.