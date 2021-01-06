4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu

06.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:09

Bingöl'de 4 gündür haber alınamayan 35 yaşındaki müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni, Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide çöp poşetinde bulundu. Yapılan incelemede Ayaz'ın silahla 4 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz, 4 gün önce evden ayrıldı.

POŞETTEN GELEN KÖTÜ KOKU FARK EDİLDİ

Ayaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide köylüler, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti.

4 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Bunun üzerine poşetleri açan köylüler, bir erkeğe ait ceset buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Deniz Ayaz'a ait olduğunu tespit edildi. Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi. Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

Haber Yorumları (9)
MERT: Bu mafyalara devlet ne zaman dur diyecek? Sivil vatandaş hariç herkeste silah var
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
THULSA DOOM: YANİ SEN MİLLETE DİZİLERİN SADECE KURGU, HAYAL OLDUĞUNU ANLAYAMAYACAK KADAR GERİZEKALI OLDUĞUNU MU DEMEK İSTİYORSUN? ÇOK AYIP!
Yayından Kaldır
ADANA: Acaba neden durduk yere sebepsiz kimse kimseyi öldürmüyor
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Hulusi Akar Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Çağla Şıkel Prens Harry Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:52:25. #1.15#
title