Hadımköy'de kaybolan kızlarla ilgili anneden sonra baba da "Kore" iddialarını yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hadımköy'de kaybolan kızlarla ilgili anneden sonra baba da "Kore" iddialarını yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayıp kızların babası Memiş'ten "Kore" iddialarına yalanlama Hadımköy'de kaybolduktan bir gün sonra bulunan kızlardan Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Kore" iddialarını yalanladı.

Kayıp kızların babası Memiş'ten "Kore" iddialarına yalanlama
İSTANBUL - Hadımköy'de kaybolduktan bir gün sonra bulunan kızlardan Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Kore" iddialarını yalanladı.
Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu bir gün sonra bulundu. Kore dizileri izleyen ve müziklerini dinleyen kızların Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddia edildi.
Kızlardan Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Kore" iddialarını yalanladı. Memiş, "Herkesten Allah razı olsun. Hadımköy halkından, Emniyet Müdürlüğümüzden, hepsi çok ilgilendiler. En sonunda bulduk. Evden piknik yapmaya diye çıkıyorlar. 'Evden uzakta piknik yapalım' diye dolmuşa biniyorlar. 'Nereye gidelim' diye konuştuktan sonra Avcılara gitmeye karar veriyorlar. Orada da karanlık olunca kalmışlar orada. Korkmuşlar dönememişler. Kore müziklerini seviyormuş. Sordum ben kızıma ama 'Gidemeyiz oraya, nasıl gideceğiz oraya' diyor. Uzak bir yer olduğunu biliyorlar. Öyle bir şey yokmuş" ifadelerini kullandı.

Hadımköy'de kaybolan kızlarla ilgili anneden sonra baba da 'Kore' iddialarını yalanladı
Hadımköy'de kaybolan kızlarla ilgili anneden sonra baba da 'Kore' iddialarını yalanladı
Hadımköy'de kaybolan kızlarla ilgili anneden sonra baba da 'Kore' iddialarını yalanladı
Hadımköy'de kaybolan kızlarla ilgili anneden sonra baba da 'Kore' iddialarını yalanladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Ali Koç Muslera Lionel Messi Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hadımköy'de kaybolan kızlarla ilgili anneden sonra baba da "Kore" iddialarını yalanladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 23:34:45. #1.14#

title