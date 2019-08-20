20.08.2019 22:38

Trabzon'da kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Muhammet Bostan'dan (61) sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama yapan AFAD ve jandarma ekipleri, Bostan'ın cansız bedenini kendisine ait arazinin alt bölümünden geçen İskefiye Deresi yatağında buldu.

Bostan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA