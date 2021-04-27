Kayıp ihbarında bulunulan şahsın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
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Kayıp ihbarında bulunulan şahsın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Kayıp ihbarında bulunulan şahsın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da daha önce kayıp ihbarında bulunulan 82 yaşındaki Hasan Vural'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Giresun'da daha önce kayıp ihbarında bulunulan 82 yaşındaki Hasan Vural'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Vural yönetimindeki 28 ABG 837 plakalı araç Giresun'un Dereli ilçesi Çamlı Köyü Arpacık mevkiinde yoldan yaklaşık 35 metre aşağıda dere yatağına düştü. Araç sürücüsü Hasan Vural ise araç içerisinde ölü olarak bulundu. Hasan Vural'ın kazadan bir gün önce yakınları tarafından Giresun Çınarlar Polis Karakoluna kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi. - GİRESUN

Kayıp ihbarında bulunulan şahsın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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