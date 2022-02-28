Kayıp Hasan'ın baraj göletinde cesedi bulundu

BOLU (DHA) - BOLU'da kaybolan Hasan Demir'in (22) baraj göletinde cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Yumrukaya köyünde yaşayan Hasan Demir, 25 Şubat'ta çıktığı evine bir daha dönmedi. Demir'in ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler Demir'in son görüldüğü yer olan sulama barajı göleti çevresinde çalışma başlattı. Ekipler, bugün Demir'in baraj göletinde cansız bedenini buldu. Demir'in cesedi otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Demir'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.